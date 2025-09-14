Responsabile assistenza tecnica

Mansioni principali:
- Interfaccia con il cliente per supporto tecnico.
- Collaborazione con la rete service per aspetti amministrativi e tecnici.
- Supporto ai centri assistenza: presentazione gamma prodotti, procedure di gestione service, organizzazione corsi di formazione.
- Assistenza clienti per richieste di manutenzione e riparazione.
- Gestione delle garanzie: attivazione e monitoraggio pratiche.
- Gestione ticket nel gestionale ERP.
- Seguire le procedure del sistema di qualità ISO 9001.
Requisiti:
- Diploma quinquennale o qualifica triennale in ambito elettromeccanico/meccatronico.
- Conoscenza base di meccanica motoristica ed elettrotecnica.
- Ottime capacità organizzative.
- Buona conoscenza delle lingue straniere: inglese, francese, spagnolo (orale e scritto).
- Problem solving e attitudine al lavoro di squadra.
- Familiarità con le certificazioni ISO 9001 è gradita.
Offriamo una RAL commisurata all’effettiva esperienza del candidato.
Se sei interessato, invia il tuo curriculum!
