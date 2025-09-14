Responsabile assistenza tecnica

22.9 C
Per potenziamento organico, cerchiamo una figura da inserire in un team per gestire l’assistenza post vendita dei nostri prodotti.

Mansioni principali:

  • Interfaccia con il cliente per supporto tecnico.
  • Collaborazione con la rete service per aspetti amministrativi e tecnici.
  • Supporto ai centri assistenza: presentazione gamma prodotti, procedure di gestione service, organizzazione corsi di formazione.
  • Assistenza clienti per richieste di manutenzione e riparazione.
  • Gestione delle garanzie: attivazione e monitoraggio pratiche.
  • Gestione ticket nel gestionale ERP.
  • Seguire le procedure del sistema di qualità ISO 9001.

Requisiti:

  • Diploma quinquennale o qualifica triennale in ambito elettromeccanico/meccatronico.
  • Conoscenza base di meccanica motoristica ed elettrotecnica.
  • Ottime capacità organizzative.
  • Buona conoscenza delle lingue straniere: inglese, francese, spagnolo (orale e scritto).
  • Problem solving e attitudine al lavoro di squadra.
  • Familiarità con le certificazioni ISO 9001 è gradita.

Offriamo una RAL commisurata all’effettiva esperienza del candidato.

Se sei interessato, invia il tuo curriculum!


