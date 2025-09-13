RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO (RIF. PNA001)

Desideri sfidarti come Responsabile Amministrazione in un’azienda innovativa che si distingue per il suo know-how e il supporto alle persone?
Friultech Srl è alla ricerca di un:
Responsabile Amministrazione e Bilancio
(Sede di lavoro: Zoppola, PN)
Cosa offre Friultech Srl:
- Affiancamento iniziale e opportunità di crescita professionale
- Azienda affidabile e riconosciuta nel settore
- Formazione continua per lo sviluppo delle persone
- Team giovane e dinamico, focalizzato su innovazione e miglioramento
- Clima collaborativo e supporto reciproco tra colleghi
Responsabilità:
- Elaborazione del bilancio
- Gestione della contabilità: fatturazione attiva e passiva
- Gestione della tesoreria e cash-flow aziendale
- Redazione di bilanci trimestrali
- Ottimizzazione della gestione dell’area
- Rendiconti finanziari sulle commesse e aree aziendali (automazione, riparazioni, assistenza, rivendita)
- Liquidazione e versamento IVA, Intrastat
- Gestione rapporti con le banche
- Supporto al consulente del lavoro per le buste paga
Requisiti essenziali:
- Esperienza pregressa come Responsabile Amministrazione e Bilancio (2-3 anni) o come impiegato amministrativo esperto (5 anni)
- Esperienza in aziende che lavorano su commessa
- Inglese livello B2
- Ottima capacità di utilizzo di Excel per analisi e dati
- Praticità nell’uso di gestionali
- Precisione, organizzazione e affidabilità
- Attitudine al lavoro in team
- Laurea in economia o diploma in ragioneria
Pensi di essere la persona giusta? Inviaci ORA il tuo CV! Ti aspettiamo!
Tipo di contratto: Tempo pieno e indeterminato, CCNL metalmeccanico industria.
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Addetto vendite part-time per UGG; deve saper comunicare efficacemente. Offriamo sconti generosi e opportunità di sviluppo professionale.
Cercasi candidati categoria protetta (Legge 68/99) per ruoli in varie aree. Requisito: esperienza minima di 1 anno. Benefit: assunzione a tempo indeterminato.
Cerca un Responsabile Amministrazione con 2-3 anni di esperienza; offriamo crescita professionale in un ambiente dinamico e innovativo.
Cercasi addetti outbound per fissare appuntamenti. Richiesta esperienza in telemarketing. Offriamo compenso fisso + incentivi.
Cercasi Operai/e per azienda alimentare; requisito: disponibilità full time. Beneficio: contratto iniziale diretto di 6 mesi.