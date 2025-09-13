25.2 C
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO (RIF. PNA001)

Offerte di Lavoro
Desideri sfidarti come Responsabile Amministrazione in un’azienda innovativa che si distingue per il suo know-how e il supporto alle persone?

Friultech Srl è alla ricerca di un:

Responsabile Amministrazione e Bilancio
(Sede di lavoro: Zoppola, PN)

Cosa offre Friultech Srl:

  • Affiancamento iniziale e opportunità di crescita professionale
  • Azienda affidabile e riconosciuta nel settore
  • Formazione continua per lo sviluppo delle persone
  • Team giovane e dinamico, focalizzato su innovazione e miglioramento
  • Clima collaborativo e supporto reciproco tra colleghi

Responsabilità:

  • Elaborazione del bilancio
  • Gestione della contabilità: fatturazione attiva e passiva
  • Gestione della tesoreria e cash-flow aziendale
  • Redazione di bilanci trimestrali
  • Ottimizzazione della gestione dell’area
  • Rendiconti finanziari sulle commesse e aree aziendali (automazione, riparazioni, assistenza, rivendita)
  • Liquidazione e versamento IVA, Intrastat
  • Gestione rapporti con le banche
  • Supporto al consulente del lavoro per le buste paga

Requisiti essenziali:

  • Esperienza pregressa come Responsabile Amministrazione e Bilancio (2-3 anni) o come impiegato amministrativo esperto (5 anni)
  • Esperienza in aziende che lavorano su commessa
  • Inglese livello B2
  • Ottima capacità di utilizzo di Excel per analisi e dati
  • Praticità nell’uso di gestionali
  • Precisione, organizzazione e affidabilità
  • Attitudine al lavoro in team
  • Laurea in economia o diploma in ragioneria

Pensi di essere la persona giusta? Inviaci ORA il tuo CV! Ti aspettiamo!

Tipo di contratto: Tempo pieno e indeterminato, CCNL metalmeccanico industria.


💼 Altre Offerte di Lavoro

Addetto alle vendite part – time, UGG

Addetto vendite part-time per UGG; deve saper comunicare efficacemente. Offriamo sconti generosi e opportunità di sviluppo professionale.

CATEGORIA PROTETTA LEGGE 68/99 – ART.18 VEDOVI/ORFANI

Cercasi candidati categoria protetta (Legge 68/99) per ruoli in varie aree. Requisito: esperienza minima di 1 anno. Benefit: assunzione a tempo indeterminato.

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO (RIF. PNA001)

Cerca un Responsabile Amministrazione con 2-3 anni di esperienza; offriamo crescita professionale in un ambiente dinamico e innovativo.

Alessandria Addetto Outbound

Cercasi addetti outbound per fissare appuntamenti. Richiesta esperienza in telemarketing. Offriamo compenso fisso + incentivi.

Operaio

Cercasi Operai/e per azienda alimentare; requisito: disponibilità full time. Beneficio: contratto iniziale diretto di 6 mesi.

