Respiro: il dispositivo innovativo per monitorare l’aria

È stato presentato al Gazometro Ostiense di Roma il dispositivo RESPIRO (Real-time Environmental Sensing for Personal Intelligent Risk Optimization), sviluppato dall’Università di Milano-Bicocca in collaborazione con ROAD – Rome Advanced District e XearPro srl. Questo innovativo dispositivo portatile e intelligente consente ai cittadini di monitorare l’ambiente circostante e di prendere decisioni informate in tempo reale. Risultato: è possibile muoversi in città scegliendo i percorsi più sicuri per la salute.

Fonte: www.adnkronos.com