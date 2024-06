Resisti, cuore.

Perché la vita è un’odissea in tre puntate. Direttamente da Selinunte, impregnato di salsedine e ispirazione divina, provo a raccontarvi perché l’Odissea è l’unica opera che usiamo per indicare la vita: metà mare e metà terraferma, metà per spogliarsi delle illusioni di destino e…

