Resisti, cuore – l’Odissea e l’arte di essere mortali – “Un biglietto di solo r…

Resisti, cuore – l’Odissea e l’arte di essere mortali –

“Un biglietto di solo ritorno” – Ep. 14

Ulisse non voleva partire per Troia unendosi agli altri re greci. Il suo destino era Itaca. Eppure dovette partire per una guerra non sua. E infatti questa guerra non sarà la sua vera gloria: per quella ci vorrà un poema tutto dedicato a lui, che non racconta la conquista di una città straniera, ma della propria città: Itaca.