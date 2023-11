Resisti, cuore – l’Odissea e l’arte di essere mortali – “Un arcipelago di camere” – Ep. 20

Per esistere bisogna imparare a resistere, che per me significa molto di più di opporsi agli ostacoli, significa ri-esistere, imparare a nascere. Da anni sognavo di scrivere questo libro, ma il tempo è maturato durante il confinamento che ci ha costretto alla “didattica a distanza”. Un’esperienza che ha mostrato impietosamente ciò che purtroppo ritenevamo essere la scuola: un passaggio di dati, che si possono trasmettere indifferentemente a dei corpi o a degli schermi. Eravamo “isolati” come i protagonisti del poema, che mai come in quel momento ci offriva la rotta migliore per “ritrovarci”, per… Altro