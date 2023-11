Resisti, cuore – L’Odissea e l’arte di essere mortali –

“Qual buon vento?”- Ep. 15

Siamo arrivati al quindicesimo episodio di questa odissea social.

Il protagonista è Eolo, dio dei venti, che regala a Ulisse un otre che contiene e trattiene tutti i venti tranne quello utile per il ritorno a casa, Zefiro. L’eroe quindi non dovrà mai aprire l’otre.

Sembra tutto facile, si naviga con il favore dei venti. Ma a volte i nemici più pericolosi sono i più vicini a noi, e sono mossi dal parassita del destino altrui, l’invidia: vogliono impadronirsi del dono divino invece di riceverlo. Ma la vita non si afferra, si riceve: è data (destino), non strappata (bottino).