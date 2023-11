Resisti, Cuore – l’Odissea e l’arte di essere mortali – “Omero uno di noi?” – Ep. 21

Alessandro Magno in tutti i suoi viaggi portava con sé uno scrigno d’oro. Non vi erano custoditi tesori o talismani, ma i versi dell’Iliade. Leggeva, e si rileggeva nel suo protagonista: il guerriero Achille che aveva scelto di morir giovane pur di avere fama immortale. Così Alessandro amava raccontarsi, dunque conquistò il mondo a suon di guerre, morì giovane e divenne immortale come l’eroe greco.