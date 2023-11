Resisti, cuore – l’Odissea e l’arte di essere mortali – “Liberaci dal mare” – E…

Resisti, cuore – l’Odissea e l’arte di essere mortali –

“Liberaci dal mare” – Ep. 16

In ogni storia che si rispetti c’è un antagonista. Omero ha inventato tutte le regole della narrazione, e sorrido quando sento parlare della sua “modernità” o “attualità”. Come se noi fossimo più progrediti in quanto venuti dopo e chi è venuto prima, se ha intuito qualcosa in anticipo, è moderno e attuale come noi. Non ci viene mai in mente che sia lui ad aver inventato qualcosa e che noi siamo moderni grazie a lui.

L’antagonista è chi ostacola il destino del protagonista, il suo compimento. Nell’Odissea è il dio del mare, Poseidone, adirato con Ulisse perché gli ha accecato un figlio, il Ciclope. Ulisse ha… Altro