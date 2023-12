Resisti, cuore – l’Odissea e l’arte di essere mortali – “L’epica del destino” – Ep. 23

Il destino è la strada che ciascuno di noi apre a partire da qualcosa che non ci siamo dati da soli: la vita.

In italiano abbiamo la parola “destinazione”, che indica questa speranza, il movimento che il destino comporta. Eraclito sosteneva che la disposizione a diventare ciò che siamo chiamati a essere è il destino (daimon, il divino, il sacro) che abita in noi: una originaria e originale disposizione che nasce con noi e chiede di compiersi.