Resisti, cuore – L’Odissea e l’arte di essere mortali – “La colonna sonora di o…

Resisti, cuore – L’Odissea e l’arte di essere mortali –

“La colonna sonora di ogni vita” – Ep. 13

Se ti chiedessero di raccontare la tua vita da un punto a tua scelta, da quale partiresti?

I primi nove versi del poema sono dedicati al proemio. La parola “proemio” è composta da pro-, che indica il “venir prima”, e oime, la “traccia”, termine che usiamo tuttora per i brani musicali. Il proemio era quindi ciò che precedeva la traccia scelta. I racconti orali erano ricordati a memoria da poeti che si chiamavano aedi (cantori, perché recitavano con accompagnamento musicale), ai quali si richiedeva una traccia (un argomento, come per esempio la morte di Ettore o il cavallo di Troia) a partire… Altro