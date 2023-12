Resisti, cuore – l’Odissea e l’arte di essere mortali – “Essere immortali” – Ep. 22

Il mondo moderno crede in un individuo autonomo che affronta da solo il mondo; il divenire è il suo destino: far carriera, cioè costringersi in una forma e farlo di corsa. Corsa verso cosa?

Quello antico invece vede nascere il soggetto dal manifestarsi del suo destino: l’essere è la sua vocazione, fare destino, incarnarsi, nella rete di relazioni in cui siamo nati e cresciuti. Per i greci la vita non è applicazione di una tecnica, ma accettazione di una condizione, che però spesso era vissuta come una costrizione, invece è la materia prima per una fioritura: destini che possono diventare, passo passo,… Altro