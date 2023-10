Resisti Cuore, l’Odissea e l’arte di essere mortali

“Che mattone!” Ep. 12

Che cosa hai fatto oggi che rimarrà per sempre?

La traccia di oggi è il primo movimento del “Koln Concert” di Keith Jarret. Un brano che ho scoperto per caso qualche mese fa, e che ha una storia sorprendente. Vi invito a scoprirla, perché sono sicuro che questa rimarrà. Il link per ascoltare la playlist di “Resisti, cuore” è in home.