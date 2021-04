UN piatto preparato con cura, pensato nel bilanciamento di nutrienti, colori e calorie, piace e fa bene. Non solo alla linea. Lo dice la scienza, lo racconta la storia dell’uomo, lo confermano le ricerche su Internet di ricette sane che sono aumentate in questi mesi in cui la pandemia ci ha costretto a stare a casa molto più del solito.

Ricette per dimagrire mangiando la pasta: rigatoni al pomodoro e fusilloni con broccoli



Ricette salutari

Mangiare bene oggi è più importante che mai. L’ingrediente che non può mancare? Il tempo. Per mettere a punto gli abbinamenti, preparare i piatti, fare scelte che tengano conto della nostra salute senza rinunciare al gusto e al piacere della vista. “La pasta non fa ingrassare, è quello con cui la condiamo che potrebbe renderla molto calorica. Non bisogna rinunciare alla pizza, basta preparare una marinara con capperi, acciughe e rucola. L’olio extravergine di oliva è ricco in proprietà benefiche ma anche in calorie e possiamo trovare alternative salutari per condire l’insalata o il pesce”, spiega il nutrizionista Nicola Sorrentino.

Ricette per dimagrire mangiando la pizza: la marinara (con rucola) diventa light



È facile prevedere che un piatto di spaghetti alle primizie dell’orto sia più invitante di pollo lessato e zucchine scotte. Ma da dove nasce il bisogno che oggi più che mai abbiamo di cucinare pietanze che ci facciano bene?

Il bisogno di cucinare

“Il nostro bisogno di cucinare è ancestrale, ci ha permesso di sviluppare un sistema scheletrico, muscolare e fisiologico più forte”. Antonio Cerasa, neuroscienziato dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica-Cnr, parte da lontano, ricollegandosi a una teoria della neuroarcheologa Suzana Herculano-Houzel. Secondo cui la rapida evoluzione dell’essere umano è passata dalla possibilità che il fuoco ci ha dato di cucinare il cibo, rendendolo più saporito, digeribile e soprattutto più energetico. “Siamo passati da un dieta vegetale, che richiedeva molto tempo per incamerare la quantità di energia necessaria per sopravvivere, a una dieta con cibi cotti, come la carne, che sprigionava un’enorme quantità di energie. Grazie alla cottura abbiamo avuto energia per i neuroni e tempo per fare altro.”



Il rito della preparazione



La nostra epoca ci ha abituato a ritmi frenetici e abbondanza di cibo. Perchè cucinare a pranzo se abbiamo l’opportunità di scartare una barretta proteica? Con la pandemia qualcosa è cambiato. C’è chi, chiuso in casa, con più tempo a disposizione ha riscoperto la cucina e i rituali della preparazioni che da sempre hanno accompagnato il cibo. “Un rituale attraverso cui ti prendi cura degli altri e di te. Come per i sughi che le nonne ci preparavano, la lunga preparazione dà il peso delle cura che abbiamo per qualcun altro o per noi stessi” dice Antonio Cerasa.

“Le misure di contenimento della pandemia hanno avuto effetti negativi sul comportamento alimentare: rimanere a casa per tanto tempo, con scorte di cibo facilmente accessibili favorisce il ricorso al cibo nei momenti di noia o come strategia consolatoria nei momenti in cui lo stress diventa elevato e intollerabile. Inoltre spesso finiamo con il mangiare senza essere consapevoli né di quanto né del gusto” dice la psicologa dell’Università La Sapienza di Roma Caterina Lombardo. Ma queste misure non hanno avuto solo effetti negativi: “nella maggior parte dei casi ci hanno permesso di recuperare del tempo. Dedicare questo tempo a preparare ricette salutari ma anche gustose e belle da vedere, invece che ricorrere ai piatti pronti e al take away, può avere un effetto positivo sulla salute e sul benessere: infatti il cibo non ha solo un valore nutritivo ma anche edonico e dedicare del tempo alla cucina è un modo per prendersi cura di sé”.

Cucinare come terapia

Cucinare non è solo un passatempo, secondo Antonio Cerasa che al tema ha dedicato il libro La cooking therapy (FrancoAngeli). “Può diventare un trattamento riabilitativo: se ci adoperiamo a fare una serie di operazioni per raggiungere un obiettivo ne traiamo effetti motori, cognitivi ed emotivi. Anche sociali se fatto con gli altri. Per questo cuciniamo. Più è lunga è la preparazione maggiori saranno i benefici. È così dagli albori. “