Resistenza antimicrobica, emergenza sanitaria globale

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riconosciuto la resistenza antimicrobica (AMR) come una delle principali emergenze sanitarie globali. In Europa, secondo l’ECDC, si registrano annualmente tra 33.000 e 35.000 decessi a causa di infezioni legate all’AMR, con un terzo di questi in Italia (8.000-11.000 decessi). Il costo della resistenza antimicrobica nei paesi dell’UE e dello Spazio Economico Europeo è di quasi 11,7 miliardi di euro l’anno, con un impatto economico di 2,4 miliardi di euro per l’Italia. Si stima che 2,7 milioni siano i posti letto occupati a causa di infezioni da batteri resistenti.

Cittadinanzattiva ha presentato il Manifesto “Antimicrobico resistenza: insieme ai pazienti per conoscerla e contrastarla”, che propone interventi delle Istituzioni e iniziative per coinvolgere attivamente le associazioni nella lotta contro l’AMR. Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, sottolinea l’importanza del contributo civico nelle politiche sanitarie. La partecipazione dei cittadini è fondamentale per affrontare le sfide della salute pubblica, e il Manifesto chiede alle istituzioni di attuare il Piano Nazionale di Contrasto all’AMR e di verificare l’uso delle risorse.

Inoltre, Cittadinanzattiva propone strategie per incentivare la ricerca di nuovi antibiotici, migliorare la prescrizione attraverso test diagnostici e promuovere corsi universitari sull’AMR. Viene altresì richiesta una regolamentazione più rigorosa sull’uso di antibiotici in agricoltura. Il Manifesto sottolinea la necessità di attività di monitoraggio e campagne di sensibilizzazione in collaborazione con istituzioni e strutture sanitarie per combattere l’AMR e per educare la popolazione alla scelta consapevole degli alimenti.