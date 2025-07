Resilienza del settore bancario europeo tra rischi e opportunità

Il settore bancario europeo si sta dimostrando resiliente in un contesto di crescente incertezza, come evidenziato dall’ultimo report di S&P Global Ratings. L’agenzia ha analizzato i fattori di rischio e i punti di forza delle banche, prendendo in considerazione diversi scenari economici.

S&P prevede un quadro di base caratterizzato da dazi universali del 10% sulle esportazioni verso gli Stati Uniti e da un incremento dei costi per alcuni settori, mantenendo l’auspicio che non vi siano escalation significative nei conflitti in corso. Tra i principali rischi per le banche si segnalano le turbolenze di mercato e i rischi informatici.

Le banche europee godono di una solida capitalizzazione e liquidità, oltre a una redditività sostenuta, nonostante una riduzione del margine di interesse netto a causa della politica della BCE e un lieve aumento dei costi del credito. La crescita dei prestiti al settore privato continua, benché le prospettive possano rallentare in seguito all’incertezza economica e a standard creditizi più severi. La qualità degli attivi rimane robusta, ma ci sono preoccupazioni per i settori più vulnerabili.

Per quanto riguarda le banche italiane, il report sottolinea che il processo di consolidamento in atto modificherà il panorama bancario nazionale, evidenziando differenze tra gli istituti di credito ma permettendo loro di affrontare meglio la complessità del mercato. S&P stima una crescita economica per l’Italia dello 0,8% nel 2026 e dello 0,9% nel 2027, tuttavia, le prospettive di deterioramento della qualità degli attivi potrebbero rivelarsi moderate.

La capacità di generare reddito delle banche italiane è attesa solida nel medio termine, sostenuta dalla razionalizzazione e diversificazione dei ricavi, mentre le attività di fusione e acquisizione potrebbero rimodellare ulteriormente il settore.