Resident Manager cercasi

Per ampliamento struttura, si ricerca una figura con:

– Spiccate doti relazionali
– Attenzione ai dettagli
– Capacità di risolvere problemi
– Attitudine alla leadership
– Atteggiamento proattivo
– Orientamento al problem solving
– Buone conoscenze di Revenue Management

Requisiti specifici:

– Guida della squadra addetti al ricevimento
– Predisposizione al lavoro di squadra
– Assistenza cordiale e di alta qualità agli ospiti internazionali
– Collaborazione attiva in reception e ufficio prenotazioni
– Gestione budgeting e controllo
– Gestione professionale dei reclami
– Stesura del piano ferie e orario di lavoro del front office
– Cura dei dati anagrafici degli ospiti e del PMS
– Sincronizzazione con l’housekeeping
– Supervisione F&B
– Supervisione hotel
– Pianificazione Sales, Mice & Marketing
– Ottima conoscenza della lingua inglese
– Esperienza nel ruolo di almeno 2 anni

Offriamo:

– Contratto di lavoro a tempo pieno
– Bevande gratuite
– Cellulare aziendale
– Supporto allo sviluppo professionale
– Retribuzione supplementare con bonus annuale
– Maggiorazione per lavoro festivo
– Premio di produzione
– Tredicesima e quattordicesima
– Compensi per straordinari

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!


