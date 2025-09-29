Resident Manager cercasi

Per ampliamento struttura, si ricerca una figura con:

– Spiccate doti relazionali

– Attenzione ai dettagli

– Capacità di risolvere problemi

– Attitudine alla leadership

– Atteggiamento proattivo

– Orientamento al problem solving

– Buone conoscenze di Revenue Management

Requisiti specifici:

– Guida della squadra addetti al ricevimento

– Predisposizione al lavoro di squadra

– Assistenza cordiale e di alta qualità agli ospiti internazionali

– Collaborazione attiva in reception e ufficio prenotazioni

– Gestione budgeting e controllo

– Gestione professionale dei reclami

– Stesura del piano ferie e orario di lavoro del front office

– Cura dei dati anagrafici degli ospiti e del PMS

– Sincronizzazione con l’housekeeping

– Supervisione F&B

– Supervisione hotel

– Pianificazione Sales, Mice & Marketing

– Ottima conoscenza della lingua inglese

– Esperienza nel ruolo di almeno 2 anni

Offriamo:

– Contratto di lavoro a tempo pieno

– Bevande gratuite

– Cellulare aziendale

– Supporto allo sviluppo professionale

– Retribuzione supplementare con bonus annuale

– Maggiorazione per lavoro festivo

– Premio di produzione

– Tredicesima e quattordicesima

– Compensi per straordinari

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!