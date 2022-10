Resident Evil Showcase, in video tutte le novità tra remake e DLC

Durante un Resident Evil Showcase trasmesso online, Capcom ha svelato nuovi filmati e aggiornamenti su Resident Evil Village Gold Edition e la sua Winters’ Expansion, oltre a una serie di dettagli sul ritorno di Resident Evil 4, che arriverà come remake a marzo del prossimo anno. L’evento ha anche esplorato nuovi modi per vivere la serie survival horror, comprese le versioni PlayStation VR2 e Mac di Resident Evil Village, e le versioni cloud di Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7 biohazard e Resident Evil Village per Nintendo Switch. Il team di sviluppo ha anche condiviso uno sguardo esteso di Shadows of Rose, il nuovo capitolo della Winters’ Expansion, e sulla modalità Terza Persona. La Winters’ Expansion e Resident Evil Village Gold Edition, un bundle del DLC e del gioco base, saranno disponibili il 28 ottobre 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. Prima dell’arrivo della Winters’ Expansion e di Resident Evil Village Gold Edition, i giocatori avranno anche la possibilità di vivere la premiata campagna da una nuova prospettiva. È ora disponibile una demo di 60 minuti con la modalità in terza persona dell’espansione.

Resident Evil Re:Verse, un’esperienza multiplayer gratuita per tutti i possessori di Resident Evil Village, debutterà con un evento ad accesso anticipato che inizierà lunedì 24 ottobre 2022 alle 4:00 del mattino e durerà fino a martedì 26 ottobre 2022 alle 8:00 del mattino. Il gioco completo verrà lanciato il 28 ottobre 2022 e supporterà il cross-play su tutte le piattaforme. Sono in arrivo anche altri contenuti di Resident Evil Re:Verse in futuri aggiornamenti, inclusi sopravvissuti, creature, scenari, costumi e missioni sfida aggiuntive. La versione Mac di Resident Evil Village è stata svelata con lancio previsto per il 28 ottobre 2022, arrivando in tandem con la versione precentemente rivelata di Resident Evil Village Cloud per Nintendo Switch. La Winters’ Expansion sarà invece disponibile per Resident Evil Village Cloud il 2 dicembre 2022. Durante lo Showcase sono state svelate anche le date di lancio delle uscite Nintendo Switch di Resident Evil 2 Cloud (11 novembre 2022), Resident Evil 3 Cloud (18 novembre 2022) e Resident Evil 7 biohazard Cloud (16 dicembre 2022).

Yoshiaki Hirabayashi, producer di Resident Evil 4, ha introdotto il primo filmato esteso del remake con i minuti di apertura dell’avventura, oltre a un nuovo trailer della storia che prefigura quali sorprese attendono i nuovi giocatori e i fan abituali. Questo primo sguardo al combattimento ha mostrato solo alcuni dei nuovi modi in cui i Ganado attaccano, inseguono e aggirano Leon con velocità e ferocia. L’arsenale di armi e le manovre di combattimento ravvicinato di Leon ora includono la capacità di parare gli attacchi nemici e sferrare colpi finali con il suo pugnale. Hirabayashi ha anche fornito una prima occhiata a come Resident Evil 4 stia ricreando i personaggi e le meccaniche di gioco preferite dai fan, con un’enfasi sul fornire scelte più significative al giocatore. Il Mercante fa il suo trionfante ritorno con alcuni buoni equipaggiamenti da vendere a Leon, inclusi oggetti utili e potenziamenti per le armi. Offre anche ricompense più esclusive per coloro disposti a raccogliere gemme rare e a scambiarle con altri oggetti. Gli spettatori hanno anche potuto dare una prima occhiata alla fidata valigetta di Leon e in che modo pone l’accento sulla gestione intelligente delle risorse consentendo ai giocatori di sintetizzare oggetti curativi e munizioni.