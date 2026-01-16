Resident Evil Requiem rivela DETAILS

Capcom ha rilasciato nuove informazioni, immagini e screenshot per Resident Evil Requiem, tra cui nuovo gameplay, dettagli aggiuntivi sulla collaborazione con Porsche e Hamilton e altro. Il gioco presenterà due protagonisti, l’analista dell’FBI Grace Ashcroft e l’agente Leon Kennedy, che offriranno ai giocatori una combinazione unica di azione e survival horror. Entrambi i protagonisti saranno giocabili in prospettiva in prima persona per un’immersione più profonda e in terza persona per un’azione più dinamica, e potranno essere scambiati in qualsiasi momento durante il gioco.

Il gioco presenterà anche una varietà di zombies, ognuno con comportamenti diversi, e una storia che ruota attorno al mistero di Elpis, che collega la morte della madre di Grace, Alyssa Ashcroft, al passato di Grace e alla storia di Leon. I giocatori potranno scegliere tra diverse difficoltà, tra cui Casual, Standard e altre, ognuna con le sue caratteristiche uniche.

Resident Evil Requiem sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, Steam ed Epic Games Store, e sarà anche disponibile su GeForce NOW cloud gaming service. Il gioco sarà ottimizzato per una vasta gamma di PC e presenterà tecnologie avanzate come DLSS 4 e path-traced effects.

Inoltre, il gioco presenterà collaborazioni con la casa di orologeria Hamilton e la casa automobilistica Porsche, con oggetti e veicoli unici ispirati ai personaggi del gioco. Saranno inoltre disponibili edizioni speciali del gioco, tra cui una Deluxe Edition con contenuti esclusivi, e una Premium Steelbook Edition con un’edizione limitata di una carta lenticolare.