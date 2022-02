Capcom ha ufficializzato tramite il portale web dedicato alla serie di Resident Evil che domani 15 febbraio alle 8 ora italiana ci sarà un importante annuncio legato al franchise. “Oh, c’è un’attività sospetta su Resident Evil Portal… Pare sia questo il motivo per cui tutto lo staff è stato così occupato ultimamente. Domani alle 8 succederà qualcosa, speriamo che vi piaccia”, si legge nel tweet che ha allarmato i fan di Chris Redfield e compagnia. L’anticipazione si aggiunge a un altro teaser di Capcom, che in mattinata ha pubblicato un conto alla rovescia sul proprio sito ufficiale che terminerà la settimana prossima. In quest’ultimo caso, si pensa che possa avere a che fare con il prossimi capitolo di Street Fighter.

Per quanto riguarda Resident Evil, ci sono diversi progetti dei quali si discute negli ultimi mesi e che potrebbero essere al centro dell’annuncio di domani. Innanzi tutto, siamo in attesa di dettagli sui contenuti extra di



Resident Evil Village

: Capcom ha confermato di essere al lavoro su dei DLC per l’ultimo episodio della serie, uscito l’anno scorso. Inoltre, si parla insistentemente di un annuncio relativo al remake di



Resident Evil 4

, che è stato al centro di indiscrezioni la scorsa settimana: tutta l’atmosfera del gioco sarà resa più tetra, e verranno aggiunte molte più sequenze di intermezzo e quindi una storia più avvincente.

Oh, there’s something suspicious activity going on at the Resident Evil portal…

It seems that this was the reason why all the staff around me worked busy lately. There’s something going on tomorrow at 4PM(JST), so we hope you all enjoy it!#REBHFun pic.twitter.com/tiwvlAhTI5

— RESIDENT EVIL/BIOHAZARD PORTAL Official (@REBHPortal) February 14, 2022