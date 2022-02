I rumor su un remake di Resident Evil 4 da parte di Capcom si susseguono da tempo, e dopo il grande successo dei rifacimenti del secondo e terzo episodio pare proprio che entro la fine dell’anno verrà rivelato anche il ritorno della storica avventura in solitario di Leon Kennedy. Uscito nel corso degli anni su qualsiasi piattaforma esistente, Resident Evil 4 debuttò nel 2005 come esclusiva GameCube, stravolgendo per sempre la serie grazie a un nuovo sistema di controllo. Tuttavia, nonostante una giocabilità straordinaria, ai tempi il gioco fu criticato per la mancanza di una trama approfondita e un allontanamento dal vero senso di terrore infuso nei capitoli precedenti, a favore di atmosfere più action.

Secondo gli insider di Fanbyte

Resident Evil 4 Remake sarà rivelato quest’anno, e sarà molto più spaventoso dell’originale. Capcom ci starebbe lavorando sin dalla fine dello sviluppo del remake di Resident Evil 2, ai tempi accolto da un grande successo di pubblico. Ma a differenza di quel capitolo, questo non sarà solamente un porting fedele dell’originale con la grafica e il sonoro migliorati. Tutta l’atmosfera del gioco sarà resa più tetra, e verranno aggiunte molte più sequenze di intermezzo e quindi una storia più avvincente. Sembra che gli sviluppatori di Capcom abbiano intenzione di integrare il gioco con la trama delle due side stories originali, Assignment: Ada e Separate Ways. Entrambi vedevano come protagonista Ada Wong, un personaggio minore della saga: le sue avventure faranno irruzione nel gioco principale e serviranno a raccontare meglio la storia della serie alla nuova generazione.