Resident Evil 4, il corto animato omaggia i classici anni '70

A pochi giorni dall’uscita del remake di Resident Evil 4 su console e PC, prevista per venerdì prossimo, Capcom Asia ha pubblicato il primo, breve episodio di un anime tratto dal gioco che vede protagonista Leon S. Kennedy, con uno stile che ricorda gli inconfondibili capolavori dello Studio Ghibli, ma soprattutto riprende lo stile della mitica prima serie animata nipponica dedicata a Heidi, quella del 1974. Uno dei Ganados, i primi nemici che si incontrano nel gioco, è infatti chiaramente ispirato al nonno della bambina, seppur armato di una pericolosa ascia.

La serie di corti animati, intitolata Leon And The Mysterious Village, continuerà su YouTube nelle prossime settimane, anche se al momento non è stata pubblicata sui canali social occidentali della software house. L’arrivo del remake di Resident Evil 4 è molto atteso, visto che l’episodio rimane a tutt’oggi uno dei preferiti dai fan in assoluto, sebbene sia ormai uscito nel lontano 2005 su Nintendo GameCube. È già possibile provare il gioco prima dell’uscita di venerdì, visto che una demo gratuita è stata pubblicata la scorsa settimana su PS4, PS5, Xbox Series e PC via Steam.