Resident Evil 4, demo gratuita per il remake

Il Capcom Spotlight, broadcast digitale del publisher giapponese, ha svelato nuovi aggiornamenti sui titoli futuri. Il producer di Resident Evil 4, Yoshiaki Hirabayashi, si è unito alla presentazione per annunciare che la Chainsaw Demo di Resident Evil 4 è già disponibile su tutte le piattaforme per cui uscirà il gioco: PS4, PS5, Xbox Series e PC via Steam. Capcom ha anche annunicato che Exoprimal arriverà il 14 luglio 2023 su Xbox Series, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Il gioco d’azione online a squadre sarà disponibile dal day one su Xbox Game Pass per console, PC e Cloud. Capcom Spotlight ha anche introdotto nuove Exosuit, dinosauri e l’imminente Open Beta Test. L’Open Beta Test (OBT) di Exoprimal si svolgerà la prossima settimana. I wargame si svolgeranno da venerdì 17 marzo alle 01:00 del mattino fino a lunedì 20 marzo alle 00:00 del mattino su tutte le piattaforme. L’OBT presenterà il matchmaking multipiattaforma, consentendo alle squadre Exofighter di competere contro unità rivali su altri sistemi.

Capcom ha annunciato poi che Ghost Trick: Phantom Detective è in uscita in tutto il mondo il 30 giugno 2023. Originariamente pubblicato su Nintendo DS e creato dal director di Ace Attorney, Shu Takumi, questa remaster include una grafica aggiornata ad alta risoluzione, brani musicali riarrangiati, illustrazioni inedite, trofei e altro, in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Sarà rimaneggiata anche la colonna sonora, con nuove versioni arrangiate di tutte le 37 tracce del gioco originale e una canzone nuova del compositore di Ace Attorney, Masakazu Sugimori. Infine, Capcom ha annunciato che Monster Hunter Rise: Sunbreak, l’espansione del top-seller Monster Hunter Rise, arriverà su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5 e PlayStation 4 il 28 aprile 2023.