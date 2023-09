Resident Evil 4, annunciato il DLC con Ada Wong

Capcom ha annunciato Separate Ways, un nuovo DLC di Resident Evil 4 in uscita il 21 settembre 2023. Separate Ways esplora un altro lato della storia e segue Ada Wong in una missione clandestina che la riunisce a Leon S. Kennedy durante la sua avventura per la ricerca della figlia scomparsa del presidente. Insieme all’uscita di Separate Ways, lo stesso giorno sarà disponibile un aggiornamento gratuito per The Mercenaries, che introdurrà Ada Wong e Albert Wesker come personaggi giocabili per la modalità bonus. Nel nuovo trailer è stato presentato anche un filmato di Resident Evil 4 VR Mode. Questo nuovo modo di vivere la campagna principale di Resident Evil 4 arriverà su PlayStation VR2 come contenuto scaricabile gratuito quest’inverno. Separate Ways sarà disponibile come componente aggiuntivo scaricabile per Resident Evil 4 il 21 settembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. L’uscita di Resident Evil 4 VR Mode è prevista per quest’inverno come DLC gratuito esclusivamente per PlayStation VR2.