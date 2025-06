Rescissione contratto Paragon: fine dello spyware Graphite

Il contratto tra l’azienda israeliana Paragon Solutions e il governo italiano è stato rescisso definitivamente. La notizia è stata riportata dal Copasir nella sua relazione riguardante l’uso dello spyware Graphite da parte dei servizi segreti italiani.

Dopo le polemiche suscitate dalla questione, il 14 febbraio scorso, le agenzie Aise (Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna) e Aisi (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna) avevano sospeso temporaneamente l’utilizzo del software di sorveglianza in attesa di accertamenti da parte del Comitato. Durante i controlli effettuati, è emerso che si era già deciso di rescindere il contratto con Paragon.

L’azienda ha offerto al governo e al Parlamento italiano la possibilità di verificare se il suo sistema fosse stato utilizzato illegalmente contro il giornalista Francesco Cancellato, direttore di Fanpage. Tuttavia, poiché le autorità italiane hanno optato per non avvalersi di questa occasione, Paragon ha deciso di annullare i contratti nel nostro Paese. Secondo quanto emerso da Meta, il software Graphite sarebbe stato utilizzato per intercettare Cancellato.

