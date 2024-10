RES avvia progetto per il recupero e la valorizzazione dei materiali dell’automotive

RES, società quotata su Euronext Growth Milan, è attiva nel settore dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e ha lanciato un progetto di upcycling dei veicoli. Questo processo mira al recupero e riutilizzo di materiali, aumentando il loro valore rispetto a quello di origine. Il progetto ha ottenuto l’autorizzazione dalla Regione Molise e la società ha avanzato la propria candidatura a un avviso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Invitalia per il rilancio di aree industriali in crisi.

L’iniziativa prevede la rivalorizzazione di un sito industriale dismesso, l’ex Fonderghisa a Pozzilli (IS), esteso a circa 40.000 mq, di cui 13.000 mq coperti, senza consumo di nuovo suolo. La nuova unità di business, denominata “RES – UP CYCLING”, si integrerà alle attuali quattro unità operative della società nel settore impiantistico. Si propone di realizzare un sito per l’autodemolizione ad alta automazione attraverso tecnologie avanzate.

L’investimento previsto è di circa 2,5 milioni di euro e comporterà l’assunzione di 22 nuove risorse. Il piano è improntato a principi di sostenibilità generale e si concentrerà sul recupero delle materie a partire dai telai degli autoveicoli. La smontaggio avverrà in maniera automatizzata, con sistemi di assistenza alla movimentazione delle componenti pesanti, rimuovendo prima le parti potenzialmente dannose per l’ambiente, come batterie e lubrificanti. Attraverso l’uso di sistemi robotici e cobot, si procederà al disassemblaggio delle singole parti, destinando le componenti plastiche all’upcycling.

Il nuovo impianto sarà in grado di gestire fino a 7.500 tonnellate di materiale all’anno, proveniente da circa 6.000 veicoli dismessi nei primi anni di attività. Questa operazione garantirà un’efficienza operativa e una significativa riduzione dell’intervento umano nelle fasi più pericolose e a basso valore aggiunto. L’amministratore delegato Antonio Lucio Valerio ha commentato positivamente l’iniziativa, sottolineando l’importanza di innovare nel settore della gestione dei rifiuti automobilistici, contribuendo così alla sostenibilità ambientale e al recupero di risorse.