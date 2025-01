Requisiti e modalità di richiesta

Per i proprietari di cani e gatti è previsto un bonus di 80 euro, con l’obiettivo di alleviare i costi elevati per il mantenimento degli animali domestici. Queste spese, che includono quelle veterinarie e per il cibo, spesso scoraggiano l’adozione di cani e gatti. Per supportare questi proprietari, sono disponibili diversi bonus e agevolazioni fiscali. Tra queste, le spese sostenute per il benessere degli animali possono essere detratte dall’Irpef nella dichiarazione dei redditi (modello 730/2024), e vi è anche il bonus da 80 euro.

I requisiti per ottenere questo bonus includono un certo limite di spesa per le spese veterinarie. Nel 2023, il limite detraibile è stato fissato a 550 euro. Tuttavia, le spese possono essere detratte solo se superiori a 129,11 euro. Pertanto, sottraendo 130 euro dai 550 euro rimangono 420 euro. Calcolando il 19% di questa cifra, si ottiene un bonus di circa 80 euro (precisamente 79,97 euro, arrotondato a 80 euro).

Al momento della dichiarazione dei redditi, i proprietari possono inserire le spese veterinarie nel modello 730, ma devono rispettare alcune condizioni. La detrazione è possibile solo se le spese rientrano nei limiti stabiliti; in particolare, le spese devono essere superiori a 130 euro e inferiori a 550 euro. Inoltre, dal 2020, è obbligatorio rispettare l’obbligo di tracciabilità nei pagamenti, utilizzando carta di credito, bancomat, o versamenti bancari e postali.

Nel modello 730/2024, i costi veterinari si devono riportare nel quadro E, specificamente nelle righe E8 a E10 utilizzando il codice 29. Per ottenere la detrazione, è necessario fornire documentazione specifica, come la certificazione dell’ASL o del veterinario relativa all’iscrizione dell’animale all’anagrafe, così come il certificato di adozione o la fattura di acquisto. Senza un titolo di proprietà, non è possibile ottenere la detrazione fiscale. Diversi bonus e agevolazioni fiscali sono quindi disponibili, mirati a migliorare il benessere dei proprietari e dei loro animali domestici.