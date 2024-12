Requisiti e modalità di candidatura

A partire dal 2 gennaio 2025 sarà possibile presentare domanda per il Bonus anziani, un contributo mensile di 850 euro destinato a persone di età pari o superiore a 80 anni, in condizioni di non autosufficienza, con un ISEE inferiore a 6.000 euro. Questo incentivo ha l’obiettivo di proteggere una delle fasce più vulnerabili della popolazione. La misura, chiamata “Bonus anziani 2025”, è un’iniziativa sperimentale biennale che durerà fino al 31 dicembre 2026 e prevede un contributo mensile che si somma all’indennità di accompagnamento di 531,76 euro.

Per accedere al Bonus anziani 2025, i richiedenti devono soddisfare alcuni requisiti. In primo luogo, è necessario aver compiuto almeno 80 anni. Inoltre, il richiedente deve trovarsi in uno stato di non autosufficienza, necessitando di assistenza continuativa. Il reddito, verificabile attraverso l’ISEE, deve essere inferiore a 6.000 euro e il richiedente deve già essere titolare dell’indennità di accompagnamento o possedere i requisiti per richiederla.

Le domande per il bonus potranno essere presentate direttamente sul portale dell’INPS, dove sarà necessario accedere con credenziali proprie o tramite SPID e compilare il modulo online dedicato. È importante sottolineare che il contributo di 850 euro mensili è destinato esclusivamente al pagamento di servizi di assistenza, come l’assunzione di badanti o l’acquisto di prestazioni da imprese specializzate nel settore. Combinato con l’indennità di accompagnamento, il totale mensile può arrivare a circa 1.381 euro.

Il Bonus anziani 2025 è un’iniziativa con un limite di spesa di 250 milioni di euro per anno, destinata a circa 25.000 anziani non autosufficienti. Tuttavia, se il numero di beneficiari supera le stime, l’importo mensile potrebbe essere ridotto per rimanere all’interno del tetto di spesa previsto. A causa della sua importanza sociale, questo contributo rappresenta un sostegno significativo per gli anziani e le loro famiglie nella gestione delle spese per servizi di assistenza.