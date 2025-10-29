Requiem di Mozart ad Adria: un concerto indimenticabile

Sabato scorso, alla Basilica della Tomba di Adria, si è tenuto un concerto straordinario con l’esecuzione del Requiem K626 di Mozart, un’opera affascinante e avvolta nel mistero. La Sezione del Gruppo Alpini di Adria ha dovuto preparare ulteriori 90 sedie per accogliere il pubblico, dimostrando l’alta partecipazione per un evento che non si vedeva in città da tempo.

Il concerto ha visto protagonisti oltre 70 musicisti e cantanti, con la direzione artistica della giovane Amaranta Visentin. Durante l’introduzione, l’Arciprete Mons. Fabio Finotello ha evidenziato il carattere mistico dell’opera, sottolineando l’intensità emotiva della composizione di Mozart.

L’orchestra “I Virtuosi del Delta”, diretta dal M° Francesco Rosa, ha eseguito con grande competenza la complessa partitura, accompagnata dal coro “Città di Piazzolla sul Brenta” e quattro solisti. Tra questi, il soprano Sonia Visentin, il mezzo soprano Margherita Scaramuzzino, il tenore Nie Ling e il basso/baritono Clorindo Manzato, il quale ha offerto un’interpretazione intensa al pubblico, compensando con la sua esperienza eventuali incertezze delle voci più giovani.

Il coro ha brillato in numerosi passaggi, come il “Dies Irae” e il “Lacrimosa”, dimostrando abilità nell’interpretare anche le sezioni più complesse. Questo evento si inserisce all’interno di un progetto dell’amministrazione comunale e dell’Accademia del Pane di Adria, celebrando i quarantatré anni della ciabatta polesana.

L’organizzatrice Nicoletta Pavanin ha espresso la propria soddisfazione per la partecipazione, evidenziando l’importanza di investire in iniziative culturali per il territorio.