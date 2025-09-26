Repubblica Dominicana: rinnovata meta caraibica da scoprire

La Repubblica Dominicana si presenta con un nuovo volto al Ttg Travel Experience di Rimini, in programma dall’8 al 10 ottobre. Al Padiglione C3, stand 435-506, l’Ente del Turismo illustrerà le novità della destinazione, guidato da Neyda Garcia, direttrice dell’Ente in Italia, insieme al suo team e ai partner dell’industria turistica locale.

Il 2025 segna un anno record per l’isola caraibica, con oltre 8 milioni di visitatori nei primi otto mesi, un incremento del 2,8% rispetto all’anno precedente. Gli italiani hanno rappresentato 65.040 arrivi, evidenziando l’interesse crescente verso questa meta.

La maggior parte dei turisti è arrivata in aereo, con oltre 6 milioni di passeggeri, mentre circa 1,9 milioni sono giunti in crociera. Agosto ha visto un picco di 807.413 arrivi, confermando la solidità dei mercati internazionali, in particolare Stati Uniti, Canada e Colombia. Il tasso di occupazione alberghiera ha raggiunto il 69% a livello nazionale, con punte del 86-87% a La Romana-Bayahíbe.

Il livello di soddisfazione dei visitatori è molto alto, con una valutazione media di 4,5 su 5 e il 90% desideroso di tornare. Neyda Garcia sottolinea l’importanza di collaborare con tour operator e agenzie e di partecipare a fiere e workshop per continuare a promuovere la Repubblica Dominicana.

L’Ente del Turismo punta anche a diversificare l’offerta, investendo in boutique hotel esclusivi, campi da golf e esperienze personalizzate, in un equilibrio tra lusso e sostenibilità. Con la sua partecipazione al Ttg, la Repubblica Dominicana si conferma come meta da record e laboratorio di nuove esperienze turistiche.