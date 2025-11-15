Repressione dei diritti umani in Tunisia: ong sotto attacco

Amnesty International ha denunciato un aumento delle repressioni in Tunisia contro i difensori dei diritti umani e le organizzazioni non governative (ong). Le autorità stanno ricorrendo a arresti arbitrari, congelamenti di beni e limitazioni bancarie, giustificando queste azioni con il pretesto di contrastare i “finanziamenti esteri sospetti”.

Sei operatori di ong e un difensore dei diritti umani stanno affrontando un processo per aver svolto legittimamente la loro attività in favore di richiedenti asilo e rifugiati. Negli ultimi mesi, almeno 14 ong hanno subito sospensioni delle attività, con provvedimenti che hanno colpito diverse associazioni, tra cui l’Associazione delle donne democratiche tunisine e il Forum tunisino per i diritti economici e sociali.

Erika Guevara Rosas, dirigente di Amnesty, ha sottolineato il rischio di smantellamento del decreto legge 88 sulle associazioni, un’importante conquista della rivoluzione. Il clima di ostilità ha raggiunto il suo apice con dichiarazioni diffamatorie del presidente Kais Saied, che ha definito le ong coinvolte nell’immigrazione “traditrici” e “agenti stranieri”, scatenando indagini e arresti di personale di ong.

Il clima si è ulteriormente inasprito con l’estensione delle indagini a ong per il monitoraggio elettorale e i diritti umani, insieme a limitazioni bancarie che hanno impedito il ricevimento di fondi esteri. Due operatori di una ong sono attualmente in detenzione, accusati di reati gravi legati alla loro attività, mentre altre ong stanno subendo simili provvedimenti legali.

Le autorità continuano a ostacolare le operazioni delle ong e a diffamare pubblicamente i loro membri, creando un clima di paura e minando il diritto alla libertà di associazione e di espressione.