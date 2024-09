Report Draghi, l’analisi di Scope Ratings: stallo politico e produttività frenano le prospettive di crescita europee

Secondo un’analisi di Scope Ratings, l’Europa deve affrontare un divario di produttività significativo rispetto agli Stati Uniti e un’incertezza politica che sta ostacolando le necessarie riforme economiche, specialmente in paesi chiave come Francia e Germania. Il report, intitolato “Il report Draghi: lo stallo politico e il divario di produttività dell’Europa frenano le prospettive di crescita”, sottolinea come il futuro dell’economia europea sia legato alla capacità di attrarre investimenti e migliorare la produttività, in un contesto caratterizzato da un invecchiamento demografico e instabilità geopolitica.

L’analisi condotta da Alvise Lennkh-Yunus e Brian Marly evidenzia che la produttività per lavoratore in Europa resta sensibilmente inferiore a quella degli Stati Uniti. Negli ultimi 25 anni, il divario del Nord Europa è aumentato dal 10% al 20%, mentre l’Europa meridionale affronta una disparità ancora più marcata, sebbene in Europa centrale e orientale si osservi una riduzione di tale divario. Per affrontare queste sfide, l’Europa necessita di investimenti annuali compresi tra 750 e 800 miliardi di euro, corrispondenti al 4,5% del PIL dell’UE.

Tuttavia, gli autori dell’analisi avvertono che la divisione delle responsabilità tra livello nazionale ed europeo rappresenta un ostacolo ai progressi nelle riforme. Inoltre, la popolazione in età lavorativa sta diminuendo, aggravata dalla scarsità di flussi migratori che possano compensare questo declino. A differenza dell’Europa, gli Stati Uniti beneficiano di un’immigrazione sostenuta che supporta la loro forza lavoro e, di conseguenza, il loro potenziale di crescita.

In conclusione, la relazione di Scope conferma le problematiche evidenziate nel report Draghi, sottolineando la necessità di un accordo tra autorità nazionali ed europee per attuare gli investimenti necessari a colmare il gap competitivo. La situazione attuale richiede un impegno rinnovato per rilanciare la crescita economica e migliorare la competitività dell’Europa nel contesto globale.