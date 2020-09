“Si conferma un aumento nei nuovi casi” di infezione da coronavirus Sars-CoV-2 “segnalati in Italia per la settima settimana consecutiva, con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (dal 31 agosto al 13 settembre) di 29,63 per 100mila abitanti”. E’ quanto si legge nel report di Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia, relativo alla settimana dal 7 al 13 settembre, con dati aggiornati al 15 settembre. Nel rapporto si segnala un significativo rialzo dell’età media dei nuovi contagiati. “Fondamentale mantenere le misure di precauzione”, raccomandano Iss e ministero.

