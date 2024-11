Replica di Mara Venier alle accuse di una collega: “Io insopportabile?”

Ieri sera, nella prima puntata di Belve, Mara Venier è stata la protagonista indiscussa, mentre Francesca Fagnani ha approfondito alcune dichiarazioni passate della conduttrice. Tra i vari argomenti, è emersa una citazione di Ela Weber del 2018, che definì Venier “insopportabile quando si arrabbia”. Nella sua risposta, Mara ha dichiarato di non ricordare dissapori con la modella e showgirl.

Durante il programma, Venier ha ammesso di essere “fumantina” e precisa, e ha aggiunto che quando si arrabbia, si pente delle sue reazioni, affermando di pagare un prezzo alto per questo. Ha espresso il suo dispiacere per le affermazioni di Weber, dicendo: “Ela Weber ha detto che faccio piangere le persone? Oddio no, mi dispiace molto”. Riguardo ai suoi rapporti con gli altri, ha riconosciuto di aver esagerato in alcune circostanze, ma ha sottolineato anche la sua disponibilità a chiedere scusa quando crede di avere torto. Tuttavia, ha ribadito di non ricordare episodi di conflitto specifici con Ela Weber.

Ela Weber, nel 2018, aveva descritto Venier come insopportabile ma anche divertente, evidenziando che, mentre la conduttrice ha un carattere luminoso, ha un lato oscuro che emerge quando si arrabbia. Ha anche affermato di aver visto persone piangere a causa delle reazioni di Venier, rimarcando la sua capacità di esprimere emozioni intense. Weber ha anche parlato della sua esperienza con Simona Ventura durante l’Isola dei Famosi, sottolineando la mancanza di privaty e di rispetto degli accordi presi riguardo le telecamere.

Con queste dichiarazioni, viene rivelato un interessante contrasto tra l’immagine solare e materna di Mara Venier e la sua faccia più intensa e arrabbiata, mostrando il complesso intrico delle emozioni che caratterizzano le relazioni nel mondo dello spettacolo. La conversazione ha lasciato intravedere tensioni passate e il modo in cui le personalità forti possono influenzare le dinamiche nei rapporti interpersonali. Venier, con il suo approccio sincero, continua a rimanere una figura amata e discussa nella televisione italiana.