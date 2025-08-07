Replica di Apple 1 con Wi-Fi e ChatGPT al Vintage Festival

Al Vintage Computer Festival West, un evento organizzato dal Computer History Museum a Mountain View, California, è stata presentata una replica dell’Apple 1, il primo computer prodotto da Apple. Questo esemplare è stato dotato di un moderno modulo Wi-Fi e può eseguire il popolare servizio di intelligenza artificiale ChatGPT, grazie all’idea di Daniel Kottke, uno dei primi impiegati della compagnia.

L’Apple 1, lanciato nel 1976, è composto da una scheda madre assemblata con un processore da 1 MHz e 4 KB di RAM. Considerato uno dei pionieri dei microcomputer personali, ne furono realizzati circa 200 esemplari, di cui oggi ne rimangono in circolazione solo 60-70, rendendolo un oggetto di valore nei mercati delle aste.

La decisione di Kottke di aggiornare una replica anziché cercare un originale si spiega con la difficoltà di reperire un Apple 1 funzionante. Questa replica, composta da pochi circuiti integrati e connessa a Internet, riesce a sfruttare le potenzialità del cloud e delle moderne tecnologie. La presentazione è documentata anche in un video su LinkedIn, realizzato da Cris Skitch, che mostra il computer in azione.

In Italia si trovano almeno due esemplari storici: quello di Marco Boglione, acquistato per circa 157.000 euro, e un altro comprato all’asta da Bolaffi per 390.000 dollari. Gli Apple 1 originariamente venivano assemblati in chassì realizzati in legno, poiché non esistevano opzioni di alloggiamento per computer come oggi.