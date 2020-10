Un lapsus durante la radiocronaca di Dinamo Kiev-Juventus a e Francesco Repice finisce nella ‘bufera’, si fa per dire. Il cronista, nel match vinto ieri sera 2-0 dai bianconeri, ha sottolineato che Andrea Pirlo non ha mai vinto la Champions League. Il tecnico della Juve non ha mai alzato il trofeo da calciatore bianconero. Lo ha fatto, invece, durante la militanza nel Milan. Apriti cielo: le parole di Repice sono state vivisezionate e criticate da tifosi del Milan e anche da alcuni colleghi del giornalista. “Complotti non ce ne sono. Ho troppo rispetto per Pirlo, per la Juve e per il Milan. A proposito, lunedì sera sarò a San Siro per Milan-Roma. Lo sanno tutti che sono tifoso della Roma, ma saprò essere obiettivo, anche questa volta”, ha detto Repice in un breve video che su Twitter è stato pubblicato anche sul profilo di Rai Radio1.

