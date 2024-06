Repellenti naturali contro pulci, zecche, zanzare sono efficaci?

I repellenti naturali sono realmente efficaci oppure no? Il parere di un esperto scioglie ogni dubbio sul loro utilizzo per cani e gatti.

Con la fine della stagione primaverile e l’inizio dell’estate il problema pulci, secche e zanzare diventa sempre più urgente da risolvere per proteggere i nostri animali domestici. Una delle soluzioni più frequentemente utilizzate – ad oggi – è quella dei repellenti naturali per cani, gatti e altri animali. Eppure molte persone continuano ad avere alcuni dubbi sulla loro efficacia. Per dissolvere una volta per tutta queste perplessità è intervenuto un esperto in nostro aiuto.

Repellenti naturali contro pulci, zecche e zanzare per cani e gatti sono davvero efficaci? Risponde l’esperto

Innanzitutto è bene conoscere quali sono i repellenti naturali su cui si può fare affidamento. I principali olii e spray naturali anti-parassiti si riconoscono in tutti quei prodotti che contengono al loro interno: l’olio di citronella, l’olio dell’albero del tè, l’olio di Backhousia citriodora, oppure l’olio di Neem.

La scelta del miglior repellente naturale resta – ovviamente – a discrezione del singolo, nonostante il prescelto, fra questi, di molti ambientalisti sia proprio l’ultimo: ossia l’olio di Neem. L’unico rischio, ricordano gli esperti, resta però quello di doversi confrontare – nell’eventualità in cui vi sia un errore nella realizzazione della miscela – con degli effetti collaterali indesiderati (per sapere come comportarsi vedi sotto). Come evitare questo pericolo?

Anche se vi è la possibilità di poter creare un rimedio naturale fai da te al rischioso avvicinamento di zecche, zanzare o altri parassiti ai nostri animali, uno dei principali consigli degli esperti è di affidarsi alle linee di prodotti in commercio già clinicamente testati da specialisti del settore. Fatta eccezione, ovviamente, per coloro che hanno una preparazione e una qualifica adatta per poter dedicarsi a una simile attività anche privatamente.

L’efficacia dei repellenti naturali sugli animali: la durata

La primavera è il periodo in cui molti animali hanno bisogno di un’adeguata protezione da parassiti e insetti. La scelta di ricorrere a repellenti realizzati con composti di estratti naturali si rivela pertanto una scelta molto etica, non solo per salvaguardare la salute e il benessere degli animali ma anche per farlo nel più completo rispetto della biodiversità e dell’ambiente.

Ma quanto durano i loro effetti? Gli esperti spiegano che – al giorno d’oggi – potrebbe essere più difficile proteggere completamente i nostri animali soltanto con questa alternativa naturale, e specialmente se si tratta di cani o gatti con gravi patologie o riscontrate allergie.

In tal caso, allora, è possibile – e consigliabile – utilizzare per lo più repellenti naturali ma affiancare a questi ultimi dei prodotti chimici consigliati dai veterinari. Tale scelta vi permetterà di per scagionare ogni potenziale pericolo e di agire, per quanto possibile, in favore dell’ambiente.