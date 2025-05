Reparti di Medicina Interna a rischio: l’indagine Fadoi

I reparti di Medicina interna degli ospedali italiani, essenziali per l’assistenza sanitaria, sono in crisi, secondo un’indagine della Fadoi, presentata al 30° congresso nazionale. Il 58% dei reparti è in overbooking, con tassi di occupazione superiori al 100%, costringendo i pazienti a essere sistemati in corridoio e in condizioni inadeguate.

Un altro problema rilevante è la carenza di personale, che affligge l’85% dei reparti, aumentando il carico di lavoro per i medici internisti già sotto pressione. Un aspetto poco considerato, ma significativo, è rappresentato dai “ricoveri sociali”, che coinvolgono pazienti, spesso anziani, ricoverati non per vere necessità mediche, ma per mancanza di assistenza a casa.

La Fadoi evidenzia che un numero significativo di ricoveri potrebbe essere evitato con un migliore supporto territoriale e investimenti in prevenzione, attualmente trascurati. Solo il 5% del Fondo sanitario è destinato alla prevenzione, contro l’8% raccomandato. Questo porta a un notevole numero di ricoveri evitabili.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sollecitato un cambio di paradigma, annunciando un Decreto Ministeriale per rivedere gli standard ospedalieri e migliorare l’integrazione con i servizi territoriali. Una delle proposte del PNRR è la creazione delle Case di Comunità, strutture pensate per ridurre i ricoveri, sebbene vi siano dubbi sull’effettiva realizzazione.

Inoltre, il sovraccarico di lavoro impatta negativamente sulla ricerca clinica, con il 48% degli internisti che non ha tempo da dedicarvi. Infine, l’Italia presenta un numero insufficiente di letti ospedalieri, con 3,1 posti ogni mille abitanti, ben al di sotto della media europea.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net