RENZO RUBINO: Torna in Tour nei Club – Info e Biglietti

Renzo Rubino torna sul palco con il suo progetto RENZO RUBINO & LA SBANDA, pronto a incantare i club italiani da ottobre a dicembre. Dopo aver affascinato il pubblico con un mix unico di tradizione e modernità, il cantautore pugliese e la sua band intendono sperimentare una nuova formula di concerto. Mentre ci si aspetterebbe di vedere una banda di paese nelle piazze durante le feste, Rubino propone di decontestualizzarla e di presentare un’esperienza unica.

Il nuovo spettacolo porterà sul palco gli strumenti a fiato, creando una sorta di micro festa. Durante il concerto, che si preannuncia coinvolgente, il cantautore rivisiterà alcune delle sue canzoni in chiave bandistica, arricchite da luminarie, giacche colorate e aneddoti divertenti. Questo approccio promette di regalare al pubblico un’atmosfera vivace e festosa.

Per accompagnare l’inizio di questo nuovo viaggio musicale, Rubino ha lanciato oggi il suo nuovo singolo “La patrona delle cose piccole”, estratto dall’ultimo album “Il silenzio fa boom”. Il brano è in rotazione radiofonica e il videoclip è già disponibile su YouTube. Girato in bianco e nero durante un concerto dal vivo, il video cattura l’essenza dello spettacolo di Rubino, un perfetto equilibrio tra intimità ed energia, rendendo ogni esibizione un’esperienza unica. In merito al brano, l’artista spiega che la protagonista rappresenta un’entità sacra, che protegge i piccoli gesti fondamentali per l’amore.

Inoltre, il percorso creativo che ha portato alla realizzazione di “La patrona delle cose piccole” è stato documentato in un docufilm intitolato “Il silenzio fa boom”, diretto e montato da Fabrizio Faco Convertini. Questo documentario, trasmesso in anteprima su Sky Arte e disponibile in streaming su Now, è accessibile anche su YouTube.

Le date del tour sono già programmate e includono: il 5 ottobre a Conversano (BA), il 16 novembre a Taranto, il 21 novembre a Roma, il 22 novembre a Milano, il 23 novembre a Bologna e infine il 24 dicembre a Corato (BA). La combinazione di musica, arte e atmosfera promette di rendere ogni concerto un evento memorabile.