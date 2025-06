Renzi sul Golden Power: ‘Usalo solo in extrema ratio’

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha commentato le recenti indagini della magistratura sul rischio bancario durante un convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo. Renzi ha affermato che non è accettabile utilizzare il “golden power” contro una banca italiana, sottolineando l’importanza delle regole del libero mercato. Ha descritto il golden power come una “bomba nucleare”, da utilizzare solo in situazioni estreme.

Inoltre, Renzi ha criticato il governo per la sua attenzione verso il golden power, rimarcando che nel paese ci sono problemi più urgenti, come l’aliquota delle tasse, che rimangono troppo elevate e mancano misure concrete a favore delle imprese.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.lapresse.it