Roma
mercoledì – 21 Gennaio 2026
Renzi sfida l’Iran

Da stranotizie

In occasioni internazionali, gesti simbolici possono avere un forte impatto. In questo caso, un evento ha attirato l’attenzione. Renzi ha fumato davanti all’ambasciata iraniana con una foto di Khamenei.

