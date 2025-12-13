Renzi punta su sicurezza e tasse in Italia

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha partecipato alla kermesse di Fratelli d’Italia e ha espresso la sua visione sull’opposizione in Italia. Rispondendo ad Affaritaliani, Renzi ha affermato di non essere l’unico a fare opposizione e che ci sono diversi stili di opposizione. Ha spiegato che lui vorrebbe concentrarsi su temi come la sicurezza e le tasse, anziché su questioni ideologiche o eventi specifici come la Flotilla. Secondo Renzi, se l’opposizione si concentrasse su sicurezza e tasse, il governo verrebbe messo in difficoltà.