Renzi e Calenda: Ritorno Insieme per la Pace a Milano

Matteo Renzi e Carlo Calenda, dopo anni di tensioni, si ritroveranno insieme in piazza a Milano il 6 giugno per un’iniziativa comune. I due leader del Terzo Polo intendono condannare il governo israeliano per la situazione a Gaza e sensibilizzare l’opinione pubblica contro l’antisemitismo. L’evento segue una serie di polemiche e accuse reciproche.

La relazione tra Renzi e Calenda era iniziata positivamente nel 2016, quando Calenda fu inviato a Bruxelles come rappresentante dell’Italia sotto il governo Renzi. Tuttavia, il loro legame si è deteriorato, in particolare durante il tentativo di assalto al Campidoglio di Roma, quando le divergenze emersero in modo evidente. Calenda criticò aspramente Renzi, definendolo una “versione modernizzata di Mastella”.

Nonostante le tensioni, Calenda si presentò insieme a Renzi alle politiche, tentando di far rinascere il Terzo Polo. Tuttavia, le polemiche su argomenti come i gruppi parlamentari unici hanno raffreddato gli animi. Recenti controversie, come quelle relative alla ministra Daniela Santanchè e all’immagine di alcuni membri di Italia Viva (Iv) al ristorante Twiga, hanno ulteriormente allontanato i due.

I dissidi culmineranno nelle elezioni europee del 2024, dove si prevede che Renzi e Calenda si presentino con liste separate, rischiando di non superare lo sbarramento elettorale. Nonostante queste tensioni, la crisi a Gaza ha riunito temporaneamente i due ex alleati in una causa comune, un segnale del complesso panorama politico attuale.

Fonte: www.adnkronos.com