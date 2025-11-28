12.8 C
Renzi critica Meloni su tasse italiane

Matteo Renzi ha lanciato un attacco alla Premier italiana Giorgia Meloni, sottolineando il punto debole della sua politica. In un’intervista a ‘L’aria che tira’ su La7, condotta da David Parenzo, Renzi ha parlato delle tasse che gli italiani sono chiamati a pagare, affermando che “vi sembra normale che le vostre tasse vadano a finire nello stipendio di Brunetta, nelle assunzioni del garante della privacy, nei carrozzoni romani che la Meloni ingrassa semplicemente perché pensa di comprare consenso?”.

Renzi ha proseguito il suo discorso con un’affondo alla Meloni, chiedendosi come mai le pensioni promesse non sono state aumentate, mentre la pensione di Brunetta è aumentata, così come gli sprechi dell’Agenzia Nazionale per la Cyber Security e il garante della privacy. Ha inoltre sottolineato che i servizi segreti hanno raddoppiato il loro costo rispetto a dieci anni fa, arrivando a costare un miliardo e 300 milioni di euro.

Renzi ha descritto il quadro della politica di Meloni in termini di tasse come non positivo, affermando che il governo Meloni continua ad aumentare le tasse per finanziare “carrozzoni inutili” e aumentare gli staff e gli stipendi degli amici a Palazzo Chigi, quando invece bisognerebbe fare l’opposto: aumentare gli stipendi di chi lavora e abbassare le tasse a chi produce.

