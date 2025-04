Renzi critica Meloni e Tajani sui dazi di Trump: ‘Governo di influencer incompetenti’

Matteo Renzi ha criticato aspramente le dichiarazioni di Giorgia Meloni e Antonio Tajani riguardo ai recenti dazi annunciati da Donald Trump, che hanno provocato un crollo delle borse mondiali, con Milano in perdita del 6,5%. Meloni ha espresso preoccupazione ma ha minimizzato la situazione, mentre Tajani ha parlato di “eccessivo allarmismo”. Renzi, rispondendo a entrambi, ha affermato che il governo italiano è composto da “influencer incapaci” e ha esortato a una reazione immediata, avvertendo il rischio di una “tempesta perfetta” che potrebbe spingere l’economia globale verso la recessione.

In un’intervista al Sole 24 Ore, Renzi ha proposto una risposta duplice da parte dell’Unione Europea: innanzitutto, una maggiore efficienza burocratica, come richiesto da Mario Draghi, e in secondo luogo, una ferma risposta agli Stati Uniti, sottolineando che la guerra commerciale è già in atto e che una reazione debole ci renderebbe ancora più vulnerabili.

Meloni, commentando l’argomento durante una visita, ha riconosciuto l’importanza del mercato statunitense per le esportazioni italiane, ma ha chiesto di evitare il panico. Tajani, a sua volta, ha ritenuto che l’allarmismo sia eccessivo e ha suggerito di mantenere la calma, affermando che l’impatto sui PIL dell’UE sarebbe minimo nel lungo periodo. Ha sottolineato la necessità di difendere l’industria e il mercato europeo per prevenire una guerra commerciale. In questo scenario complesso, le posizioni dei leader italiani si mostrano divise e critiche riguardo alla gestione della crisi economica imminente.