Renzi contro Vespa, lite e scintille: “Tu fai schifezze”

Matteo Renzi e Bruno Vespa si sono confrontati in un acceso botta e risposta riguardo al “caso Almasri”, il generale libico rimpatriato dal governo italiano. Durante la trasmissione “Cinque Minuti”, Vespa ha sottolineato che ogni stato compie “cose sporchissime”, inclusi accordi con torturatori, in nome della sicurezza nazionale. Le sue affermazioni hanno sollevato critiche da parte di esponenti dell’opposizione, tra cui Sandro Ruotolo del PD. Vespa ha ribattuto che anche i precedenti governi Renzi e Gentiloni potrebbero avere informazioni su Almasri.

Italia Viva, il partito di Renzi, è intervenuto sottolineando che gli accordi con la Libia non sono stati portati avanti dal governo Renzi, ma dai successivi. Enrico Borghi, presidente dei senatori di Italia Viva, ha chiesto a Vespa di informarsi meglio prima di citare Renzi. Vespa ha poi ricordato che i due tecnici italiani rapiti in Libia nel 2016 furono liberati grazie all’intervento della milizia Rada, alla quale Almasri appartiene. Ha affermato che i vari governi hanno utilizzato Rada in operazioni riservate.

Renzi, rispondendo a Vespa, ha evidenziato che, quando era presidente del Consiglio, non era a conoscenza delle informazioni diffuse dal giornalista. Ha espresso dubbi sulla trasparenza di Vespa, insinuando che potrebbe essere usato come portavoce da qualcuno nel governo. Vespa ha confermato che le sue fonti sono giornalistiche e ha ribadito che è necessario trattare con soggetti discutibili per liberare ostaggi, mentre Renzi, attraverso i social, ha criticato Vespa per le sue affermazioni.