Renzi contro Magi: ‘Una pagliacciata’ alla Camera

Riccardo Magi, deputato di +Europa, ha manifestato in aula alla Camera vestito da “fantasma” durante il premier time, ma la sua azione è stata criticata da Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che l’ha definita “una pagliacciata”. Renzi ha sottolineato che Giorgia Meloni, raramente presente in Parlamento, dovrebbe invece essere sfidata sui contenuti, come fatto dai suoi colleghi nel dibattito.

L’iniziativa di Magi è stata una protesta contro l’invito all’astensione ai referendum dell’8 e 9 giugno. Indossando un lenzuolo bianco, si è posizionato tra i banchi dell’opposizione mentre parlava il capogruppo leghista Riccardo Molinari. Dopo la manifestazione, Magi è stato espulso dall’aula dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.

Attraverso i social, Magi ha spiegato che desiderava chiedere alla premier di garantire informazioni sui referendum e invitare i cittadini a votare. Ha anche ricordato come Meloni avesse precedentemente criticato i governi per il silenziamento dei referendum e per aver svilito la partecipazione popolare, sottolineando il rischio di “uccidere la democrazia” togliendo informazioni ai cittadini.

Magi ha affermato di aver sentito diverse voci della maggioranza senza ascoltare Meloni, esprimendo il desiderio che la premier si impegnasse a promuovere il voto.

Fonte: www.virgilio.it