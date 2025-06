Renzi: Con Meloni, l’Italia conta sempre meno in Europa

Nell’attuale contesto politico italiano, le dinamiche tra i vari leader e le loro posizioni sull’Unione Europea continuano a suscitare dibattito. Recentemente, l’ex Primo Ministro Matteo Renzi ha espresso il suo punto di vista riguardo al governo Meloni e al ruolo dell’Italia in Europa.

Renzi ha dichiarato che sotto l’amministrazione di Giorgia Meloni, l’Italia non ha guadagnato in influenza all’interno dell’Unione Europea. Secondo l’ex Premier, le decisioni politiche del governo attuale non avrebbero portato a un miglioramento della posizione italiana nel contesto europeo. Renzi ha sottolineato che, nonostante le aspettative di una maggiore assertività, l’Italia continua a contare come prima, suggerendo una stagnazione nelle politiche e nelle alleanze internazionali. La sua critica si allinea con le preoccupazioni di altri leader politici e analisti che osservano il crescente isolamento dell’Italia in un periodo complesso per l’Europa. La questione rimane aperta, alimentando il dibattito su come il governo Meloni intenda affrontare le sfide europee e sulla direzione politica che il Paese intraprenderà.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.corrierepeligno.it