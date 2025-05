Renzi attacca Meloni: scorta tagliata? Vendetta politica!

Matteo Renzi ha manifestato il suo disappunto per la decisione del governo di revocare la scorta speciale a lui e ad altri quattro ex presidenti del Consiglio. Nella lettera riservata, citata dal sito del Foglio e successivamente condivisa sui social, Renzi ha accusato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e la premier Giorgia Meloni di una vendetta personale nei suoi confronti.

Mantovano ha motivato il taglio della scorta come una misura di risparmio, ma Renzi ha controbattuto che, se il risparmio fosse il vero obiettivo, il sottosegretario dovrebbe rinunciare alla propria scorta. Il leader di Italia Viva ha sottolineato che, a partire dal 1° gennaio 2026, il Viminale non avrebbe responsabilità in caso di incidenti che potessero riguardarlo, sottolineando, però, la "piena responsabilità politica" di Meloni e Mantovano per questa scelta.

Renzi ha anche evidenziato che non esistono precedenti storici per simili vendette politiche, facendo riferimento alle rivalità tra Berlusconi e Prodi.

In risposta, Mantovano ha confermato che le misure di sicurezza rimarranno invariate solo per il presidente del Consiglio in carica, in conformità con le normative vigenti. Il taglio della scorta interesserà Renzi, Paolo Gentiloni, Mario Monti, Romano Prodi e Massimo D’Alema, mentre Mario Draghi e Antonio Conte continueranno a beneficiare di una scorta diversa, non compresa tra quelle dei servizi segreti.

Fonte: www.virgilio.it