Renzi accusa La Russa: scontro in Senato durante il voto sulla Manovra

Acceso scontro in Senato durante le dichiarazioni di voto sulla legge di Bilancio, dove Matteo Renzi e Ignazio La Russa si sono confrontati animatamente. Renzi ha accusato La Russa di non rispettare le opposizioni, definendo il clima in aula particolarmente teso. Durante il suo intervento, Renzi ha chiesto a La Russa di far rispettare il silenzio, ma La Russa ha minimizzato, affermando che i rumori di sottofondo erano normali. L’ironia della situazione è unita all’insistenza di Renzi, che ha apostrofato La Russa con l’epiteto “camerata”. La Russa ha risposto, affermando che Renzi stava “sfuggendo alla verità”.

Renzi ha duramente criticato la legge di Bilancio, definendola un “regalo riciclato” e sostenendo che il governo stia raccontando una “storia buona per Instagram”, piuttosto che affrontare le reali problematiche del Paese. Ha anche lanciato una critica alla presidente del Consiglio, accusandola di aver “scappato” dal dibattito parlamentare per partecipare a un vertice in Lapponia, evidenziando come la sua priorità sembri più quella di curare la propria immagine che confrontarsi con le difficoltà politiche. Ha infine messo in evidenza la gestione parlamentare del governo, sostenendo che oltre il 99% dei provvedimenti siano stati approvati senza un’adeguata discussione, richiamando al rispetto della Costituzione.

In risposta alle parole di Renzi, Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, ha criticato aspramente il suo intervento, definendolo “aggressivo e spavaldo”. Ha accusato Renzi di non aver imparato nulla dalla sua bocciatura elettorale e di essere troppo concentrato su battute e “bullismo” politico. Inoltre, ha sottolineato che l’aggressività mostrata nei confronti di La Russa e di Giorgia Meloni è sintomo di una grave “alienazione politica”, che lo ha allontanato dai veri temi istituzionali.

Questo confronto in Senato ha messo in evidenza le tensioni politiche in atto, riflettendo le difficoltà di dialogo tra le varie forze politiche e la questione del rispetto delle istituzioni.